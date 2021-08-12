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4 قتلى جراء فيضانات شمالي تركيا

فيضانات تركيا
فيضانات تركيا
د ب أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 11:47 ص

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، اليوم الخميس، مقتل أربعة أشخاص جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في ولاية قسطمونو شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الإدارة القول، في بيان، إن هطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري غربي منطقة البحر الأسود تسبب في حدوث فيضانات في ولايات قسطمونو وبارطن وسينوب.

وأشارت إلى مقتل أربعة أشخاص في ولاية قسطمونو وفقدان آخر في بارطن.

وأكد البيان مشاركة كافة الجهات المختصة من مؤسسات حكومية ومنظمات إغاثة في إجلاء المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

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