أبها يسقط الشباب بثنائية في الدوري السعودي

استهل الشباب مسيرته في الموسم الجديد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بالسقوط في فخ الخسارة 1 / 2 أمام مضيفه أبها اليوم الخميس في المرحلة الأولى للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الرائد على ضيفه الفتح 1 / صفر

وبادر النجم التونسي سعد بقير بالتسجيل لمصلحة أبها مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف الهولندي ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأشعل الشباب المباراة، بعدما قلص الفارق عقب تسجيل نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا هدفا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، دون جدوى.

وبدأ الرائد مشواره في البطولة، بالفوز على ضيفه الفتح 1 / صفر.

ويدين الرائد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه رائد عبدالله الغامدي، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.