 وزير الرياضة يستقبل فريال أشرف وأحمد الجندي بمطار القاهرة الدولي - بوابة الشروق
الخميس 12 أغسطس 2021 6:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟

النتـائـج تصويت

وزير الرياضة يستقبل فريال أشرف وأحمد الجندي بمطار القاهرة الدولي

علي البحيري
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 6:32 م | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 6:32 م

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز البطلة الأوليمبية ولاعبة المنتخب الوطني للكارتيه بعد فوزها في المباراة النهائية في منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 61 كجم، والحصول علي الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الاوليمبية باليابان .

كما استقبل أشرف صبحي، اللاعب أحمد أسامة الجندي بعد فوزه بالميدالية الفضية لمنافسات فردي رجال الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميدالية في تاريخ مشاركات الخماسي الحديث المصري في الأولمبياد.

جدد وزير الرياضة تأكيده علي اهتمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والشباب ،وأن مصر لاقت في عهده نهضة رياضية وشبابية شاملة ، مشيراً أن فخامة الرئيس قد وجه بإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين، وخاصة إطلاق اسم فريال الحاصلة على الميدالية الأولمبية في الكاراتيه في طوكيو 2020، على الجسر الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ، مع التوجيه بانتقاء مجموعة من المحاور وإطلاق أسماء الأبطال الاوليمبين عليها .

وقدم الوزير التهنئة لهم علي تحقيق ميداليات اوليمبية ، وكذلك ظهورهما المتميز طوال مشوارهم بدورة الالعاب الأولمبية بطوكيو .

وشهدت أوليمبياد طوكيو حصول البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية و 4 ميداليات برونزية.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك