الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 من «الأوليجارش» الروس

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أربعة عناصر بارزة من نخبة الروس الثرية (الأوليجارش).



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الأشخاص الأربعة مرتبطين بمجموعة "ألفا جروب" وهي "واحدة من أكبر التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا".



وقالت إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمحاسبة أولئك الذين يساعدون ويتربحون من الحرب الروسية ضد أوكرانيا".



وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الأربعة المتأثرين بالعقوبات هم ميخائيل فريدمان، المؤسس المشارك لمجموعة ألفا، وجيرمان خان، وأليكسي كوزميتشيف، وبيتر آفين.



ونتيجة لهذه العقوبات، سيتم تجميد أية أصول في الولايات المتحدة خاصة بأي من هؤلاء الأوليجارش الروس المذكورين.



ويحظر على المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة القيام بأية عمليات تجارية مع الأفراد والشركات الذين تم فرض عقوبات عليهم.