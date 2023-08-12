ضبط شخص استولى على 30 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة القاهرة، تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به "على خلاف الحقيقة".



إلا أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.