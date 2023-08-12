يلتقي النصر والهلال اليوم السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبث المباراة عبر ssc 1 السعودية فقط.
وتأهل النصر إلى النهائي عقب الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد،
بينما على الجانب الآخر تأهل الهلال بعد الفوز على الشباب بنتيجة 3-1.
ومن المتوقع أن يخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - علي لاجامي - أليكس تيليس.
الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا – خالد الغنام.
الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.
بينما على الجانب الآخر من المتوقع أن يدخل اللقاء بتشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.
الوسط: روبين نيفيز، سافيتش، محمد كنو.
خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ميشيل ديلجادو.