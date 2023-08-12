 رونالدو ضد سافيتش.. تعرف على التشكيل المتوقع لنهائي البطولة العربية بين النصر والهلال - بوابة الشروق
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رونالدو ضد سافيتش.. تعرف على التشكيل المتوقع لنهائي البطولة العربية بين النصر والهلال

علي صبري
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 10:16 ص

يلتقي النصر والهلال اليوم السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبث المباراة عبر ssc 1 السعودية فقط.

وتأهل النصر إلى النهائي عقب الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد،

بينما على الجانب الآخر تأهل الهلال بعد الفوز على الشباب بنتيجة 3-1.

ومن المتوقع أن يخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - علي لاجامي - أليكس تيليس.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا – خالد الغنام.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

بينما على الجانب الآخر من المتوقع أن يدخل اللقاء بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: روبين نيفيز، سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ميشيل ديلجادو.


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