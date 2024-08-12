الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقتيه وخالته ونجلها بسبب التعدي الجنسي

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل شاب والتمثيل بجثته بقطع عضوه الذكري وفقع عينيه بمنطقة أم بيومي بقليوب.

وكشفت التحقيقات أن شقيقتي وخالته وابن خالته وراء الواقعة، حيث ارتكبوا الجريمة لقيامه بالتعدي الجنسي على شقيقتيه وخالته. قرروا الانتقام منه بقتله بالاشتراك مع خالتهما وابنها.

قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة في الشارع محل الواقعة، وبمحيط الجريمة تم العثور على مركبة توك توك توقفت أمام منزل المجني عليه، ونزلت منها سيدتان منتقبتان وصعدتا إلى منزل المجني عليه. وبعد فترة خرجتا مرة أخرى واستقلتا التوك توك.

حددت الأجهزة الأمنية مركبة التوك توك وتم ضبطها وقائدها. بسؤاله، أقر أنه بالفعل استقل مع يوم الواقعة سيدتان منتقبتان من الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، وطلبتا منه توصيلهما إلى مكان الواقعة. بعد نزولهما، طلبتا منه الانتظار لإعادتهما إلى نفس المكان الذي ركبتهما منه، وانتظرهما حتى عادت. أضاف أنه كان يتحدث أحدهما فقط بينما كانت الأخرى صامتة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شقيقتي المجني عليه وهما "أ. أ. م" 17 عامًا طالبة و"ر. أ. م" طالبة مقيمتان بنفس عنوان المجني عليه، بالاشتراك مع خالتهما وتدعى "ت. ع. و" ونجل خالتهم ويدعى "م. ع. إ".

تم ضبطهم جميعًا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب قيام المجني عليه بالتعدي الجنسي على المتهمتين الأولى والثانية، وعلى خالتهما. قرروا التخلص منه بالاتفاق مع نجل خالتهم وانتظروا خلو المنزل من الأب والأم وبقاء المجني عليه فيه، ثم قاموا بتنفيذ جريمتهم.

تسللت الخالة ونجل شقيقتها الأخرى إلى منزل المجني عليه وقامت الشقيقتان بفتح الباب لهما، وهاجموا المجني عليه بسلاح أبيض عدة طعنات متفرقة بالجسد والأعين وقطع العضو الذكري، ثم فروا هاربين.

تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

وتلقى المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مطعون بعدة طعنات داخل منزله بدائرة المركز. تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

بالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "ع. أ. م" يبلغ من العمر 22 عامًا يعمل في صناعة تابلوهات الصور، عثر عليه داخل مسكنه مطعونًا بعدة طعنات، وطعنات في العينين، وقطع العضو الذكري.

قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الجريمة وسؤال أهلية المتوفي وجيرانه لكشف تفاصيل الواقعة.