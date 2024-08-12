قال مراسل روسيا اليوم في ليبيا مساء يوم الأحد إن الكهرباء انقطعت بالكامل في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا نتيجة تحطم أعمدة ومحولات الكهرباء بسبب غزارة الأمطار والسيول.



وأضاف أنه تم إخلاء مستشفى عطية الكاسح في المدينة من جميع المرضى بعد توقفه نهائيا عن الخدمة بسبب اجتياح مياه الأمطار.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، بأنه طلب من مركز طب الطوارئ والدعم وجهاز الإسعاف والطوارئ، بالتوجه فورا إلى الكفرة مصحوبين بكافة التجهيزات.

كما طلب بتسخير كافة الإمكانيات للعمل الميداني الطارئ في المدينة.

من جهته، أفاد عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب بأن الأمطار الغزيرة تسببت في تضرر العديد من المنازل مما دفع بعض العائلات إلى النزوح إلى المدارس.

وأوضح أن البلدية تعاني من نقص في سيارات سحب المياه مما يزيد من صعوبة التعامل مع الوضع الراهن.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 700 عائلة سودانية تعيش حاليا في العراء نتيجة لهذه الفيضانات.

وشهدت مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق ما أدى إلى حدوث سيول جارفة أغرقت أجزاء واسعة من المدينة متسببة في خسائر مادية هائلة في ممتلكات المواطنين.

وقالت الأرصاد الجوية الليبية إن كمية الأمطار التي سجلت خلال ساعة واحدة يوم الأحد 11 أغسطس بمدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا هي الأكبر منذ 1952.

وأفادت الأرصاد الجوية بأنه تم تسجيل 46 ملم خلال ساعة فقط عشية يوم الأحد على مدينة الكفرة.