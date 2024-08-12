جيش الاحتلال: لا دليل استخباري يؤكد أو يدحض مزاعم حماس بشأن مقتل وإصابة أسرى

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على إعلان كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، مقتل أسير وإصابة أخريين بنيران مجندين كانا يحرسانهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، إن لا يوجد أي مستند استخباري يؤكد أو يدحض ما سماها مزاعم حماس.

وأضاف أن جيش الاحتلال يواصل فحص مصداقية البيان وسيوفر بالمعلومات حيثما تتواجد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مجندين مكلفين بحراسة أسرى الاحتلال أطلق النار على أسير وقتله وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة، في حادثتين منفصلتين.

وأضاف في تغريدة له، أنه يتم العمل حاليا على إنقاذ حياة الأسيرتين، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى.

وأشار أبو عبيدة، إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقًا الإعلان عنها.