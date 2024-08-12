إسرائيل تلغي سفر طياري سلاح الجو إلى الخارج

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تحسبا لضربة إيرانية «وشيكة»، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات وقائية اليوم الاثنين، وخلال الأيام القليلة الماضية.

ولعل أبرز إجراء، هو القرار الذي اتخذه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، صباح الاثنين، بإلغاء سفر الطيارين في سلاح الجو خارج البلاد، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية».

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً جديداً يمنع جميع الجنود النظاميين من البقاء في جورجيا وأذربيجان القريبتين من إيران، خوفاً من الانتقام الإيراني.

من ناحيته، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة من الحديث في الأمور الأمنية في الأيام المقبلة باعتبار أنه «سيكون مصيريا».

وفي إيران، قال نائب مسئول العلاقات العامة في الحرس الثوري إن «إسرائيل ستتلقى الرد على حماقتها في الوقت المناسب».