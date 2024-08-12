أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه الشديد من الأخطاء التي وقعت في تصحيح امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة، وما تبعها اليوم من إضافة درجتين لبعض طلاب الشعبة العلمية بعد احتساب الإجابة (ب) صحيحة لسؤال في الامتحان، واصفًا ما حدث بـ«الجريمة وليس مجرد خطأ طبيعي».

وتساءل خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، عن معايير اختيار اللجنة المسؤولة عن مراجعة نموذج الإجابة، وذلك بعد قرار إحالتها للتحقيق، قائلا: «مين اللي اختار اللجنة اللي عملت هذه المصيبة بعد ما النتيجة ظهرت والتنسيق بدأ؟».

وأشار إلى أن هذه الواقعة فتحت الباب أمام المطالبة بمراجعة مواد أخرى، مضيفًا أن إضافة درجتين ستترتب عليها تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة، قائلا: «تخيلوا بعد ما احتفلنا بالأوائل على الثانوية العامة هيحصل فيها تعديل؛ لأن حصل جريمة ارتكبت في حق الطلبة؛ بسبب لجنة معنية غير مسئولة لم تراع ربنا».

واستنكر اكتشاف هذا الخطأ بعد إعلان النتائج وتحديد الأوائل وبدء تنسيق المرحلة الأولى، متسائلا عن الرسالة التي تقدم للطلاب وأولياء أمورهم، متابعا: «ما المعنى الذي نقدمه لأولادنا وأولياء الأمور والدنيا كلها! سنة كاملة تعب ومصير أسر وطلبة ونضيع الطلبة بسبب الإهمال الجسيم، تخيل لما نترك مستقبل أولادنا لـ لجنة وهما يضيعوهم!».

وذكر أن وزير التربية والتعليم أصر على الإعلان ومحاسبة المسؤولين، قائلا: «ما عرفته بشكل شخصي الوزير محمد عبد اللطيف رفض أن يمر الموضوع وأصر على الإعلان والإعلام والمحاسبة».