بوتين: على الجيش طرد القوات الأوكرانية من المناطق الروسية الحدودية

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جيش بلاده على طرد القوات الأوكرانية من المناطق الروسية الحدودية، منوهًا أن «كييف تحاول بتوغلّها في موسكو تعزيز موقفها في أي محادثات مقبلة».

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أضاف بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في منطقة كورسك والهجوم الأوكراني عليها، اليوم الاثنين: «سيتم تقييم ما يجري في المناطق المتاخمة لأوكرانيا لكن المهمة الرئيسية الآن هي طرد العدو».

ونوه أن «أوكرانيا ستستمر في محاولة زعزعة الاستقرار في الحدود المتاخمة لروسيا؛ لزعزعة الوضع بالداخل الروسي».

وبشأن المفاوضات تساءل بوتين: «كيف يمكننا الحديث عن السلام مع من يهاجمون المنشآت النووية؟».

وشدد على أهمية ضمان غطاء موثوق للحدود مع أوكرانيا بعد طرد «العدو» من أراضي بلاده، منوهًا أن «أوكرانيا تحاول تقويض الاستقرار وترهيب الشعب الروسي».