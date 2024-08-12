الفلبين تحتج على الخطوة «الخطيرة» للصين فوق جزر سكاربورو شول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الفلبين إنها ستحتج على أحدث تصرفات الصين ببحر الصين الجنوبي، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، قوله للصحفيين اليوم الاثنين: "سنحتج بالتأكيد على هذه الخطوة الأخيرة".

وكان جيش مانيلا قال في مطلع الأسبوع، إن طائرتين تابعتين لجيش التحرير الشعبي الصيني أسقطتا إشارات ضوئية وقامتا بحركات خطيرة أثناء مرور دورية تابعة للقوات الجوية الفلبينية فوق جزر سكاربورو شول في الثامن من أغسطس الجاري.

وأعرب مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أمس الأحد، عن إدانته لأفعال القوات الصينية، ووصفها بأنها "غير مبررة وغير قانونية ومتهورة"، بعد أن كانت الدولتان اتفقتا في الشهر الماضي على تخفيف حدة التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الصين اعترضت الطائرة الفلبينية "بصورة احترافية ووفقا للقانون" بعد تدخلها "غير القانوني".

وأدان قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر أمس الأول السبت "الأعمال الخطيرة والاستفزازية"، التي نفذها سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني.