جامبيا: اشتباه في وفاة رضيعة بسبب ختان الإناث

تحقق الشرطة في دولة جامبيا الواقعة في غرب أفريقيا في واقعة وفاة رضيعة عمرها شهر واحد، يُعتقد أنها حدثت بسبب ختان الإناث.

وقالت الشرطة، أمس الاثنين، "تشير النتائج الأولية إلى خضوع الرضيعة المزعوم لعملية ختان، ثم تعرضها بعد ذلك للإصابة بنزيف حاد".

وتم الإعلان عن وفاة الرضيعة فور وصولها لمستشفى قرية ويلينجارا يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال امرأتين على صلة بالقضية، مؤكدا أنه جارٍ تحقيق مفصل لمعرفة سبب وفاة الرضيعة.

يشار إلى أن ختان الإناث غير قانوني في جامبيا ، وهي دولة صغيرة محاطة بالسنغال، ويبلغ تعداد سكانها 3 ملايين، منذ عام 2015.