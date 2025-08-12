 انتخابات مجلس الشيوخ.. أسماء المرشحين الفائزين من الجولة الأولى في البحيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 8:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

انتخابات مجلس الشيوخ.. أسماء المرشحين الفائزين من الجولة الأولى في البحيرة

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 8:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 8:40 م

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الاقتراع بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج مساء الثلاثاء.

ففي محافظة البحيرة، يبلغ عدد الناخبين المقيدين 4.3 ملايين ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم 618.7 ألف ناخب بنسبة 14.21%، وعدد الأصوات الصحيحة 603.56 آلاف صوت بنسبة 97.46%، وعدد الأصوات الباطلة 15.6 ألف صوت بنسبة 2.54%.

- أسماء المرشحين الفائزين الذين حصلوا على نسبة 50% +1 من إجمالي الأصوات الصحيحة وبالتالي فازوا بعضوية المجلس من الجولة الأولى:
- السيد سيد أحمد القفاص
- محمد وجيه عبدالله
- أحمد حسين الفيشاوي
- عمرو سعد زكي
- سامح علي صالح
- محمود يوسف عبد الواحد

وخلال المؤتمر أعلن المستشار بدوي، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يبلغ أكثر من 69.3 مليون ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 11.8 مليون ناخب بنسبة تعادل 17.01%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 11.3 مليون صوت بنسبة 95.63% من إجمالي الحضور في الانتخابات، وعدد الأصوات الباطلة 516.8 ألف صوت بنسبة 4.36% من إجمالي الحضور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك