أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الاقتراع بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج مساء الثلاثاء.

ففي محافظة البحيرة، يبلغ عدد الناخبين المقيدين 4.3 ملايين ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم 618.7 ألف ناخب بنسبة 14.21%، وعدد الأصوات الصحيحة 603.56 آلاف صوت بنسبة 97.46%، وعدد الأصوات الباطلة 15.6 ألف صوت بنسبة 2.54%.

- أسماء المرشحين الفائزين الذين حصلوا على نسبة 50% +1 من إجمالي الأصوات الصحيحة وبالتالي فازوا بعضوية المجلس من الجولة الأولى:

- السيد سيد أحمد القفاص

- محمد وجيه عبدالله

- أحمد حسين الفيشاوي

- عمرو سعد زكي

- سامح علي صالح

- محمود يوسف عبد الواحد

وخلال المؤتمر أعلن المستشار بدوي، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يبلغ أكثر من 69.3 مليون ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 11.8 مليون ناخب بنسبة تعادل 17.01%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 11.3 مليون صوت بنسبة 95.63% من إجمالي الحضور في الانتخابات، وعدد الأصوات الباطلة 516.8 ألف صوت بنسبة 4.36% من إجمالي الحضور.