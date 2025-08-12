المجموعة العربية والتعاون الإسلامي: احتلال إسرائيل قطاع غزة تصعيد خطير

قالت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن إعلان إسرائيل عزمها احتلال كامل قطاع غزة "تصعيد خطير وغير مقبول"، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك، تلته خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، القائمة بأعمال البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة أصلي غوفن، التي تترأس المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور أعضاء من المجموعة والمنظمة.

وأضاف البيان: "نعتبر إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تصعيدا خطيرا وغير مقبول وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير القانوني"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وتابع البيان أن "إجراءات إسرائيل واستمرار انتهاكاتها الجسيمة بما في ذلك القتل والتجويع ومحاولة فرض التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستعمار جميعها ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية".

وطالب البيان إسرائيل "بالسماح فورا ودون شروط بدخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية تنقل وعمل منظمات الإغاثة بما يتماشى مع القانون الدولي".