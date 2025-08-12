القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي يزور قطر قريبا لبحث صفقة شاملة بشأن غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، أن إسرائيل تدرس إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء مسؤولين قطريين، في إطار الجهود لاستئناف المفاوضات حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت القناة، نقلا عن مصدرين مطلعين: إذا توجه الوفد الإسرائيلي فعلا إلى الدوحة، فستتناول المحادثات أيضا الجهود للتوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى.

وتابعت القناة: في نهاية الأسبوع الماضي، التقى المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف بإسبانيا مع رئيس وزراء قطر، وبحث معه صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت إلى أنه تجري الاتصالات لترتيب وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بالتوازي مع محادثات قادة حماس مع الوسطاء المصريين في القاهرة.