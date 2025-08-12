أوكرانيا تنفي تقارير بشأن اختراق روسي لخط المواجهة قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبييا

نفى الجيش الأوكراني، تقارير بشأن حدوث اختراق من جانب روسيا لخط المواجهة بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبييا، شرقي أوكرانيا، حيث تقاتل قوات كييف لمنع تطويقهما.

وكانت مجموعة قوات دنيبرو البرية، المسئولة عن القطاع، ذكرت عبر منصة "تليجرام" في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إن "تسلل مجموعات (روسية).. لا يعني بعد السيطرة على أراضي".

وأضافت مجموعة قوات دنيبرو: "الوضع صعب – بكل تأكيد - ولا يزال كذلك، كما أن القتال في هذه المنطقة يعد الأكثر شراسة بالمقارنة مع أجزاء أخرى من خط المواجهة".

وكان مراقبون عسكريون من أوكرانيا، أفادوا في وقت سابق، بتقدم القوات الروسية لأكثر من 10 كيلومترات شمال شرق مدينة بوكروفسك، في دونيتسك.

وذكرت تقارير عسكرية رسمية، أن هناك مجموعات صغيرة من الجنود الروس التي تتوغل في بوكروفسك نفسها.