قيادي لدى حماس: شعبنا صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» محمود مرداوي، إن اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية، وما شهدناه منذ صباح اليوم لعمليات مداهمة وسط مدينة رام الله، وما رافقها من اعتداءات همجية طالت بنوكاً ومحلات صرافة ومرافق مدنية، يعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي الواضح وأهدافه الخبيثة في إحكام سيطرته الميدانية بالضفة.

وأكد مرداوي، في تصريح صحفي وصل وكالة «صفا»، يوم الثلاثاء، أن استهداف المرافق المدنية واقتحام المؤسسات التجارية والبنكية يمثل جريمة مكتملة الأركان، وهي امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ حوالي عامين في قطاع غزة.

وأضاف: «لن يفلح عدوان الاحتلال في نشر الرعب في نفوس المواطنين، أو ثنيهم عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، فشعبنا هو صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير».

ودعا إلى مزيد من التكاتف والوحدة لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل، والاستمرار في نهج المقاومة دفاعًا عن أرض فلسطين وكرامة شعبها وحقوقه الوطنية الثابتة.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك للجم الاحتلال الذي يستفرد بأهل الضفة الغربية من خلال آلة البطش والعدوان.

وأصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لوسط مدينة رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مواطن قرب سوق الخضار وسط رام الله، كما منع الاحتلال الطواقم من الوصول، وأطلق الرصاص اتجاههم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محلا للصرافة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت بكثافة اتجاه المواطنين.

كما قمع جنود الاحتلال المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.