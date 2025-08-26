إجلاء عشرات الآلاف بشرق باكستان بعدما أطلقت الهند المياه من الأنهار الفائضة

قال مسئولون، اليوم الثلاثاء، إن باكستان قامت بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص إلى أماكن أكثر أمنا، عقب أن أطلقت الهند المياه من السدود والأنهار الفائضة إلى المناطق الحدودية المنخفضة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إخطار نيودلهي إسلام آباد بشأن فيضان محتمل عبر الحدود، مما يعد أول تواصل دبلوماسي بين الدولتين منذ أشهر.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية أنها أصدرت تحذيرا مسبقا لنظرائها في البنجاب بشأن علو منسوب نهر سولتيج وخطورة وقوع فيضان، مضيفة أنه يتم إجراء عمليات إجلاء من عدة مناطق بإقليم البنجاب بشرق البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء أكثر من 14 ألف شخص من منطقة كاسور في إقليم البنجاب، في حين تم نقل أكثر من 89 ألف شخص إلى أماكن أكثر آمنا من مدينة باهاوالناجار بالقرب من الحدود الهندية.

ويأتي أحدث تحذير من الفيضانات وعمليات الإجلاء في باكستان في ظل استمرار موسم هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الهند وباكستان.