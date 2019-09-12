رئيس جامعة دمنهور يتفقد موقع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب

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تفقد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، موقع أرض مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بالأبعادية؛ يرافقة فريق من الإدارة الهندسية للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة التجهيزات والأعمال الجارية.

وتجري حاليًا أعمال الحفر والمجسات بالأرض وتجهيزها بالمرافق والمعدات اللازمة لرمي الأساسات والخراسانات.

ووجه عبيد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بأرض المشروع ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت الزمني المحدد، علمًا بأن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية تقوم بأعمال تصميم وتنفيذ المشروع.

وأوضح عبيد أن المستشفى الجامعي يتم تنفيذه وفقًا للمعايير الدولية، على مساحة ٤٥٠٠ م٢ بعدد ٥٠٠ سرير منهم ٢٥٠ لغير القادرين من أبناء المحافظه والمحافظات المجاورة والمبنى يتكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية؛ ما يعتبر طفرة هائلة شاملة كافة الخدمات الطبية اللازمة لخدمة أبناء المحافظة.