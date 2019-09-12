25 سفينة إجمالى حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغت 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء

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