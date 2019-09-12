الزراعة: ضبط أكثر من 40 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في 21 محافظة

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، اليوم الخميس، من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبد الحكيم محمود، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، بلغ إجمالي المضبوطات 40 طنا و329 كيلوجراما في 21 محافظة.

وأكد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: "القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الاسكندرية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، اسيوط، قنا، الاقصر، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، الوادي الجديد، بورسعيد"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة.

وأضاف أنه تم تحرير 104 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.