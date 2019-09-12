 اليوم.. لجنة المسابقات باتحاد الكرة تجري قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد - بوابة الشروق
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اليوم.. لجنة المسابقات باتحاد الكرة تجري قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:17 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:17 ص

تجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020، وذلك بأحد فنادق القاهرة، في حضور مندوبي الأندية.


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