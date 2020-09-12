مهرجان المونودراما يستقبل العروض المصرية المتقدمة للمشاركة في مسابقتها الدولية

أعلن المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونوراما عن البدء في استقبال عروض المونودراما المصرية على صفحة المهرجان.

وقال إنه سوف يتم اختيار أفضل العروض للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام سنويًا في فبراير من كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من مؤسساتها، ومنها قطاع الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافة الخارجية والبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب.

يذكر أن الدورة السابقة أقيمت في فبراير الماضي بمشاركة أكثر من ١٥ دولة، حلت فيها المونودراما الروسية كضيف شرف للمهرجان.