موجة حر غير مسبوقة تضرب شرق الولايات المتحدة وتهدد بتحطيم أرقام قياسية في أبريل

من المتوقع أن تؤدي موجة طقس طويلة الأمد إلى دفع هواء حار عبر شرق الولايات المتحدة، حيث تهدد موجة الحر غير المعتادة بتحطيم درجات الحرارة القياسية اليوم الأربعاء في مدن كبرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

وتعد هذه الحرارة غير معتادة في شهر أبريل، ليس فقط لأنها تضرب مساحات واسعة من البلاد في وقت مبكر من العام، بل أيضا بسبب استمرارها لفترة طويلة. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة القريبة من الأرقام القياسية حتى الأحد المقبل.

وتأتي هذه الأجواء الحارة المحتملة بعد عواصف شديدة اجتاحت ولايات كانساس ومينيسوتا وويسكونسن يوم الاثنين.

ورغم أن وصول درجات الحرارة إلى نحو 90 درجة فهرنهايت (32 مئوية) في يوم من أيام أبريل/نيسان ليس أمرا غير مسبوق، فإن استمرار موجة حر بهذا الشكل خلال هذا الشهر يعد نادرا، بحسب خبراء.

وقال جون فيريك، كبير خبراء الأرصاد في شركة كيو ويذر: "هذا الأمر يقترب من كونه غير مسبوق من حيث مدته في هذا الوقت من العام".

وأضاف أنه بدءا من يوم الأربعاء "سنشهد تحطيم أرقام قياسية في درجات الحرارة بدءا من جورجيا وصولا إلى منطقة مدينة نيويورك، وحتى وادي أوهايو".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل درجة الحرارة العظمى في سنترال بارك بمدينة نيويورك إلى نحو 86 درجة فهرنهايت (30 مئوية) اليوم الأربعاء، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 87 درجة والمسجل منذ عام 1941.