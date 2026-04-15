ضربة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تبعد نحو 20 كيلومترا جنوب بيروت

استهدفت ضربة إسرائيلية مركبة في بلدة السعديات الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب بيروت اليوم الأربعاء، غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على عقد مفاوضات مباشرة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "استهدف الطيران المعادي سيارة على السعديات".

وبينما تواصل إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان في إطار حربها ضد حزب الله، إلا أنها لم تستهدف العاصمة منذ سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط أكثر من 350 شهيدا في بيروت ومناطق أخرى من البلاد، في ظل الضغوط دبلوماسية.

واتفقت إسرائيل ولبنان على إجراء مزيد من المفاوضات المباشرة "في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل"، وذلك وفقا لبيان صادر عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت عقب إجراء محادثات مباشرة في واشنطن، الثلاثاء.

وذكر البيان أنه خلال هذه المناقشات التي تُعد الأولى من نوعها بين الجانبين منذ عقود "أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تتجاوز المحادثات نطاق اتفاق 2024، وأن تفضي إلى إبرام اتفاق سلام شامل".

وأضاف البيان: "أكدت الولايات المتحدة أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه بين الحكومتين، برعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار منفصل".

وتابع: "شددت الولايات المتحدة على أن هذه المفاوضات تنطوي على إمكانية إتاحة مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي للبنان، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".

وأشار البيان إلى أن "إسرائيل أعربت عن التزامها بالانخراط في مفاوضات مباشرة لتسوية جميع القضايا العالقة وتحقيق سلام دائم من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

كما ذكر البيان أن لبنان "أعاد التأكيد على الحاجة الماسة إلى التنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 2024، مشدداً على مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة الكاملة للدولة، وفي الوقت ذاته دعا إلى وقف لإطلاق النار واتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال يعاني منها جراء الصراع المستمر، والعمل على تخفيف حدتها".