محافظ البحيرة: توزيع 39 ألفا 340 طائرا بمشروع تربية البط لتحويل القرى إلى منتجة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة في توفير فرص العمل بالقرى الصغيرة وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة وتقديم أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل والعمل على تنمية مصدر دخلها.

وأوضح أن مشروع توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة ٥ ملايين جنيه للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبال كبير من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار.

وأوضح محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور في الأسواق.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم توزيعه 39 ألفا 340 طائرا، استفاد منه 1967 مستفيدا بمراكز ومدن المحافظة، حيث أن المشروع يستهدف رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون مع الأجهزة المعنية ويتم إختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور، كما توفر مديرية الطب البيطري التحصينات اللازمة للطيور.