مونودراما ساكن متحرك تمثل السعودية في المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مشاركة المونودراما المسرحية "ساكن متحرك" من السعودية في المسابقة الرسمية بالمهرجان، المقرر إقامته خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

"ساكن متحرك" من تأليف فهد ردة الحارثي، وإخراج أحمد الأحمري، وتمثيل بدر الغامدي، وتقدمها فرقة مسرح الطائف إحدى أبرز الفرق المسرحية في المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث العرض داخل مسرح، وتتبع ممثلا داخل فرقة تمثيلية وهو ينتقل عبر روتينه المزدحم من البروفات وعلاقاته مع المخرج والكاتب وبقية الممثلين وطاقم العمل.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما سيكرم في دورته الخامسة قامات مصرية وعربية ودولية، من بينهم الفنان الراحل خالد صالح حامل اسم الدورة، والمخرج خالد جلال، والفنان الراحل محمود الألفي، والفنانة لقاء الخميسي، ومن سلطنة عمان الفنانة الراحلة شمعة محمد، ومن ألمانيا المخرج ماتياس جيرت.