وزير التنمية المحلية يشيد بدور الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة.

وقدم مفتى الجمهورية، التهنئة إلى اللواء هشام آمنة، على توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جهته، تقدم وزير التنمية المحلية، بخالص شكره وتقديره لمفتي الجمهورية لحرصه على تقديم التهنئة له، مشيدا بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبناء الشعب المصرى على النهج الدينى الوسطى وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج.

كما أثنى فضيلة مفتي الجمهورية علي بعض مجالات عمل وتعاون وزارة التنمية المحلية مع عدد من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والأهلية لتنفيذ بعض البرامج والمشروعات المجتمعية مثل مشروع "قيم وحياة" لتوعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية في بعض محافظات الجمهورية والذي يأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى.