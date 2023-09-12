في خضم الكوارث الراهنة المتمثلة في زلزال المغرب وعاصفة ليبيا، انتشر مقطع فيديو يوثق مشاهد وُصفت بالمرعبة، لإعصار ناري على جبل برومو في إندونيسيا.



وشوهد في مقطع الفيديو، كتلة مهولة من النيران المندلعة جراء الإعصار، وسط حالة من الذهول تهيمن على الحاضرين.





اعصار من نار على جبل برومو في #إندونيسيا

ما الذي يحدث في العالم؟ pic.twitter.com/VfzyRYOvQo — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 12, 2023



وكان زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب هالماهيرا في إندونيسيا، أمس الاثنين، على عمق 160 كيلومتراً، وفقاً لما أعلنه مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني «جي.إف.زد».



تزامن ذلك مع عاصفة دانيال العنيفة التي ضربت ليبيا، وأحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة تقول السلطات إنها خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، في حين يُرجح أن العدد الفعلي قد يكون أضعاف ذلك قياسا بأن أحياء سكنية جرفت بالكامل نحو البحر.



ولم يكن المغرب بأفضل حالا، إذ تعرض لزلزال مدمر مساء الجمعة، أسقط - وفق أحدث مسجلة معلنة حتى كتابة هذه السطور - 2901 قتيل و5530 جريحا.