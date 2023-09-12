قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر آمنة تماما ولم ولن تتعرض لقوة المنخفض الجوي المتعمق «العاصفة دانيال» بسبب دخوله على الأراضي الليبية أولا وفقدانه قوته هناك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنخفض المتعمق حصل على طاقته كاملة من دفء البحر المتوسط وارتفاع درجة حرارة البحر.

وتابع: «بمجرد ما دخلت العاصفة دانيال على اليابسة في الأراضي الليبية فقدت قوتها، كونها فرغت طاقتها كلها في ليبيا، ومن ثم دخلت على الأراضي المصرية في الصحراء الغربية، وبالتالي فقدت الكثير من طاقتها وأصحبت مجرد منخفض جوي طبيعي يصاحبه رياح جانبية غربية نشطة أثارت الرمال والأتربة على مناطق متفرقة غرب البلاد.

وأشار إلى أن الرمال والأتربة امتدت إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من الوجه البحري، ومن ثم سقطت الأمطار، وكانت متوسطة الشدة على السلوم ومطروح.

ولفت إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ولكنها أمطار طبيعية.