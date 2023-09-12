يسود كل مدن محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة نهارًا خاصة داخل الظهير السكني، وبلغت نسبة الرطوبة 31%، ونشاط الرياح في المناطق الساحلية ساعد على تلطيف درجة الحرارة بها، خاصة أن سرعة الرياح تجاوزت 27 كيلو في الساعة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكل الجهات المعنية، للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد تأثرًا بـ"عاصفة دانيال" القادمة من ليبيا، وتوقعات هيئة الأرصاد باحتمال تساقط أمطار على مناطق من وسط سيناء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد توقعت أن يشهد اليوم، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق، ويسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 37 درجة والصغرى 27 درجة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 35 درجة والصغرى 26 درجة، والعظمى بمدينة طابا 36 درجة والصغرى 25 درجة، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة لكونها أعلى قمة جبلية في مصر، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 31، والصغرى 14، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحارة، فبلغت درجة الحرارة العظمى بها 40 والصغرى 30.