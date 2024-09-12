يبدأ المخرج بيتر ميمي، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم مؤقت هو «المشروع»، ويجمع من خلاله بين كريم عبد العزيز وياسمين صبرى، وذلك يوم السبت المقبل، بعد أن يضع اللمسات الأخيرة بالتحضيرات الخاصة بالفيلم والاستقرار على باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

ويكرر كريم عبد العزيز تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في السينما للمرة الثانية، من بعد نجاح فيلمهما «بيت الروبي»، والذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد.

يذكر أن كريم عبد العزيز نافس في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «الحشاشين»، والذي شارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وسارة الشامي، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، وعمر الشناوي، وأحمد عبدالوهاب، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

فيما نافست ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «رحيل»، والذي شارك في بطولته كلا من أحمد بدير، وأحمد صيام، وأحمد صلاح حسني، وحازم سمير، ومحمد كيلاني، وهاجر الشرنوبي، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، وبسنت صيام، وعزت زين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وباسم حسين، ونادر سيف الدين، وحسام حلمي، وإخراج محمد عبد السلام.