محمد ممدوح ينضم إلى فريق عمل فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، عن انضمام الفنان محمد ممدوح إلى طاقم عمل الفيلم، ليشارك جنبا إلى جنب مع الفنانين منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومَيَان السيد، وحسن مالك.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" من إخراج هادي الباجوري، مبني على قصة لمحمد صادق، مع سيناريو مشترك من تأليف محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. يستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا.

وقد لاقى الإعلان عن بدء التصوير، والذي يجري حاليا في مواقع مختلفة في القاهرة انتشارا وتفاعلا واسعا من بداية نشره على صفحات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.