سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بروفات فرقة كوكب الشرق النسائية، والتي أقيمت اليوم الخميس في ستوديوهات الأكاديمية، تحت إشراف الدكتورة مها العربى عازفة القانون والعميد السابق للمعهد العالي للموسيقى العربية.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة، عن سعادتها بعودة نشاط الفرقة مرة أخرى بعد فترات توقف طويلة، قائلة إن فرقة كوكب الشرق النسائية تضم عددا كبيرا من العازفات والمطربات الموهوبات من داخل المعهد وخارجه.

وأكدت أن الساحة الثقافية سوف تشهد خلال الفترة المقبلة العديد من الحفلات المتميزة لهن تحت قيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.