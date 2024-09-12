رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون العلمي مع سفير أذربيجان في مجالات التبادل العلمي والطلابي

• رئيس جامعة الأزهر خلال استقباله سفير أذربيجان: الجامعة قبلة علمية يقصدها الطلاب من 110 دول

أكد الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة قبلة علمية يقصدها الطلاب الوافدون من أكثر من 110 دول، يتلقون العلوم الدينية والدنيوية جنبًا إلى جنب، ثم يعودون سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور ألخان بولوخوف، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، وأمين يوسف زاده، سكرتير ثاني السفارة؛ لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في دولة أذربيجان.

ورحب داوود بسفير أذربيجان في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى بناء الإنسان من أجل عمارة الأرض، ومستعرضًا تاريخها جامعة وعدد كلياتها الموجودة في جميع محافظات الجمهورية والتي تقترب من 100 كلية وعدد 18 معهدًا متخصصًا.

من ناحيته عبَّر السفير ألخان بولوخوف عن سعادته بالتعاون مع جامعة الأزهر المنبر التعليمي المتميز على مستوى العالم، الذي يُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال، مستعرضَا عمق وتاريخ علاقات الصداقة المصرية الأذربيجانية في المجالات المختلفة، مشيرًا للعدد الكبير من طلاب أذربيجان الذين يدرسون في جامعة الأزهر في المرحلتين: الجامعية، وقبل الجامعية.

كما أعرب عن مدى اهتمامه بتفعيل التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الأذربيجانية وعلى رأسها جامعة الألوهيات التي بدأت العمل منذ أربع سنوات فقط، وتسعى للاستفادة من تجربة الأزهر الفريدة والعالمية؛ لكي تبدأ تجربتها التعليمية على أسس دينية صحيحة.

كما ثمن استعداد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة لمساعدة الجامعات والمراكز البحثية في أذربيجان في مجال تعلم اللغة العربية وإمكانية افتتاح مركزٍ لتعليمها، إضافة إلى إمكانية عمل برامج تدريبية للدعاة والخطباء الأذربيجانيين في الأزهر الشريف.

يذكر أن استقبال السفير في الجامعة ضم عددًا من الشخصيات الأكاديمية والإدارية بينهم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة بنين بالقاهرة؛ والدكتور محمد منصور، مدير ملف التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور عمرو بسيوني، عضو مكتب التميز الدولي؛ والدكتور محمود أبو كيلة عضو مكتب التميز الدولي، وأسامة الدقن مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

وقد وجه سفير أذربيجان الشكر إلى السفير هشام ناجي، سفير جمهورية مصر العربية بأذربيجان، والدكتور طارق محمد أبو الفتوح، الأستاذ بجامعة الأزهر الملحق الثقافي مدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالعاصمة الأذربيجانية باكو؛ للمجهودات الكبيرة المبذولة لتوسيع العلاقات والتعاون بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير الأذربيجاني مجموعة من الكتب التاريخية المترجمة من اللغة الأذرية للعربية وبعض المجلات الدينية والإسلامية التي تصدر في أذربيجان هدية لمكتبة جامعة الأزهر.