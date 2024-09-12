تقرير: برشلونة مهدد بالحرمان من أولمو في يناير

كشف تقرير صحفي إسباني مفاجأة بشأن داني أولمو، نجم فريق برشلونة المنضم للعملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية أنه رغم قرار رابطة الليجا زيادة سقف الرواتب الخاص لفريق برشلونة هذا الموسم، إلا أن النادي الكتالوني لن يتحرك خارج إطار قاعدة 1 مقابل 1 لقيد لاعبيه في القائمة.

وأضافت أنه إذا لم ينجح برشلونة في تسوية أوضاعه المالية قبل حلول يناير المقبل فلن يتمكن من الاعتماد على أولمو منذ بداية العام الجديد 2025.

وانضم أولمو إلى برشلونة قادما من لايبزيج الألماني في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وتم قيده في قائمة الفريق مكان المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن الذي يغيب للإصابة لما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وتألق داني أولمو في انطلاقة مشواره مع برشلونة حيث سجل هدفين في مباراتي رايو فاليكانو وبلد الوليد.

ووقع اللاعب الإسباني الفائز مع منتخب بلاده بلقب يورو 2024 مع برشلونة على عقد يمتد حتى صيف 2030.

وكانت رابطة الليجا أعلنت اليوم الخميس رفع سقف الرواتب الخاص بنادي برشلونة من 204 ملايين يورو إلى 426 مليون يورو.