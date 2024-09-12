مدرب آيك السويدي السابق يعدد قدرات عمر فرج المميزة

عدد أندرياس برانستروم، المدير الفني السابق لفريق آيك السويدي، والذي سبق له تدريب الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الزمالك الجديد، القدرات المميزة للاعب منتخب الفدائي.

عمر فرج اجتاز الكشف الطبي أمس الأربعاء ووقع على عقود الانضمام للزمالك لمدة 4 سنوات، قادمًا من آيك السويدي.

وقال أندرياس برانستروم في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «عمر فرج لاعب مؤثر ويحظى بشعبية جيدة، وهو صفقة ممتازة لنادي الزمالك.

وأضاف: «إذا نظرنا إلى تمركز عمر فرج في الملعب، فهو مميز جدًا في مركزه، لأنه لاعب قوي بدنيًا، لذلك عندما يستلم الكرة يتمكن من الاحتفاظ بها لفترة طويلة».

وتابع: «كما يتميز عمر فرج بالتضحية الكبيرة التي يقدمها للفريق وزملائه في الملعب، فهو يبذل كل المجهود للفريق الذي يلعب له، أستطيع القول إن عمر من المهاجمين الذين يقاتلون أمام المدافعين».

وأوضح: «ليست القوة فقط التي تميز عمر فرج، لكنه لاعب سريع أيضًا، ويمكنه أن يلعب كمهاجم وحيد في الملعب أو بجوار مهاجم آخر، وهو لاعب قوي وسريع».

وأتم: «لا يوجد تشابه بين وسام أبو علي وعمر فرج، هما مختلفان قليلًا، وسام أدهش الجميع فور وصوله إلى السويد، وأظهر تأثيرًا كبيرًا من الثانية الأولى، كما أنه يستطيع التحرك في ظهر الدفاع وخلق المساحات، ويمكنه التعامل مع العديد من المواقف بفضل سرعته».