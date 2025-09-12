الكرملين يرفض مخاوف جيران روسيا من مناورات زاباد 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض الكرملين المخاوف الغربية من المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس "زاباد 2025" أو (الغرب 2025) ، التي بدأت اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إنه في الظروف العادية كانت الدول المجاورة تقوم ببساطة بمراقبة المناورات العسكرية لبعضها البعض.

وأضاف بيسكوف: "لكن أوروبا الغربية تتخذ الآن موقفاً عدائياً تجاهنا، وهذا يؤدي إلى عبء عاطفي يقع على كاهل هذه البلدان".

وأشار بيسكوف بشكل خاص إلى قرار جارتها بولندا إغلاق حدودها مع بيلاروس بسبب المناورات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إنه لم يسبق لروسيا أن هددت دولاً أخرى أبداً.

وأثار اختراق المسيرات الروسية للمجال الجوي البولندي لأول مرة هذا الأسبوع مخاوف الدول المجاورة لروسيا وبيلاروس، التي ينتمي بعضها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".