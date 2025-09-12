الإمارات تستدعي نائب سفير إسرائيل وتبلغه إدانتها للهجوم ضد قطر

استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة للشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات دايفيد أحد هورساندي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن الهاشمي أبلغت نائب السفير الإسرائيلي "إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأكدت الوزيرة أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد تصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يُعد اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك، مشددة على أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعًا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.