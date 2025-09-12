شدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، على أن حكومة جورجا ميلوني و"حزب الرابطة" لن يسمحا بإرسال جندي إيطالي واحد أو أي من أبنائنا وأحفادنا للقتال والموت في أوكرانيا.



وأضاف سالفيني في حديثه خلال برنامج "Dritto e Rovescio" على "Rete4": "أريد أن أستعيد الأمل والحيوية".

وتابع قائلا: "قبل الحديث عن الحرب، يجب أن نكون حذرين للغاية.. من الواضح أن كل ما يمكننا فعله لإنهاء النزاعات أمر أساسي".

وأردف بالقول: "يجب حماية حدود أوروبا شرقا وجنوبا، خشية أن يرى أحد في الأسلحة والجيوش مستقبل الأعمال، كما حدث مع جائحة كوفيد في السنوات الأخيرة.. كل ما يمكننا فعله هو إنهاء هذا الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف".

وصرح سالفيني: "إذا اضطررت لتوظيف جنود فسأوظفهم لحماية الإيطاليين، لا لشن المزيد من الحروب حول العالم".

وأوضح أن روما لن تنفق مليارات الأموال الإيطالية على إرسال مروحيات إلى الجانب الآخر من العالم، مشيرا إلى أن إيطاليا ستنفقها على إرسال جنود إلى محطاتها وفي قطاراتها، لأننا سئمنا من الناس الذين يعتقدون أن إيطاليا وطنهم.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى تسوية بشأن مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت سابقا بأن خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي لإرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا هي خطوة استفزازية تهدف إلى ترسيخ أوهام لدى السلطات في كييف.