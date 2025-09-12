حديقة حيوان الإسكندرية: تمساح أبوتلات يخضع لفحص طبي للتأكد من سلامته

قال مصدر في حديقة الحيوان بالإسكندرية إن التمساح الذي جرى العثور عليه في مياه البحر بمنطقة أبوتلات يخضع حاليًا للفحص الطبي للتأكد من حالته الصحية وسلامة تغذيته، وقد خُصص له مكان آمن داخل الحديقة مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع أي خطر على الزوار أو الحيوانات الأخرى.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـالشروق، أن التمساح نُقل على الفور بالتنسيق مع وزارة البيئة والأجهزة الأمنية، بعد العثور عليه مربوط الفم في مياه البحر، مشيرًا إلى أن التمساح النيلي لا يعيش في البحر، ومن المرجح أنه كان يُربى بشكل غير قانوني ثم جرى التخلص منه في مصرف أبوتلات الزراعي أو مباشرة في البحر.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية البيئة في الإسكندرية أن فرق التفتيش قامت بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى، مشددًا على أن المديرية تتابع الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات لمنع أي محاولات اتجار أو تربية غير مشروعة للحيوانات البرية.

ودعا المصدر المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة عبر رقم وزارة البيئة: 01222693333، حفاظًا على الحياة البرية والتوازن البيئي والالتزام بالقوانين المنظمة.