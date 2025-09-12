رئيس الرعاية الصحية ومحافظ الأقصر يتفقان على مشروعات طبية جديدة لتعزيز المنظومة الصحية بالصعيد

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية الأخيرة التي شملت عددًا من منشآت الهيئة بالمحافظة خلال الشهر الجاري.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على اتخاذ عدة قرارات لتعزيز المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر، أبرزها: البدء في تنفيذ مركز متخصص لزراعة الكلى بإسنا ليكون صرحًا طبيًا متكاملًا لخدمة أهالي الصعيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع عيادات متكامل بمدينة إسنا لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية بجودة عالية.

وأكد السبكي أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في توفير خدمات طبية متخصصة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن ما يتحقق في الأقصر يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على النهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات الهيئة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين الصحية، ومشددًا على أهمية التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المنظومة.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعميم التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.