تموين وسط الإسكندرية يضبط 565 عبوة سجائر ومواد غذائية منتهية الصلاحية

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية، برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف أحمد علي رئيس الرقابة، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحي وسط، حملات تفتيشية على الأسواق أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

حيث تم ضبط أحد المحال لحيازته وعرضه للبيع 227 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية الحيازة.

كما جرى ضبط محل آخر يعرض للبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 204 علبة سجائر مجهولة المصدر، وكميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي شملت: 7 أكياس مقرمشات، باكو كيك، 3 باكو شيكولاتة، كيس مكرونة سريعة التحضير، مقرمشات متنوعة، باكوان إضافيان، شرائح بطاطس، مشروب غازي، باكو بسكويت شاي، 4 باكو بسكويت بطعم الفانيليا والشيكولاتة، و8 باكو كيك أخرى.

كما تم ضبط أحد المحال لبيعه منتجات الشيشة الإلكترونية بدون فواتير، حيث عُثر بداخله على 126 عبوة زيت ليكويد مجهولة المصدر.

وأكدت مديرية التموين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، مشددة على استمرار حملاتها اليومية على الأسواق لضبط أي مخالفات وحماية المستهلك.