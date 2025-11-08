تبرم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الأحد عقودا واتفاقيات مع 50 شركة كبرى ستبدأ فى التوسع فى العمل فى مجال التعهيد.

تعد صناعة التعهيد صناعة ذات قيمة مضافة عالية، حيث تعتمد على الابتكار والمهارات بدلا من المواد الخام التقليدية.

وتشمل مجالات متنوعة مثل: تطوير وصيانة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والشبكات.

الخدمات الرقمية (مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء) وخدمات البحث والتطوير (ER&D).

فى سياق مختلف قال عمرو طلعت وزير الاتصالات إن صناعة الإلكترونيات وأجهزة الهواتف المحمولة تشهد وثبة واسعة فى مصر، حيث تم إنتاج حوالى 3 ملايين جهاز تليفون محمول فى 2024، ومن المتوقع إنتاج أكثر من 9 ملايين جهاز بقيمة محلية مضافة حوالى 40% خلال العام الحالى؛ موضحًا أن هناك أكثر من 15 علامة تجارية تصنع منتجاتها فى مصر، ويتم العمل على جذب المزيد من الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لإقامة مصانع لها فى مصر.

وأشار طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية الابتكار وريادة الأعمال؛ موضحًا أنه يوجد حاليًا 26 مركزًا من مراكز «إبداع مصر الرقمية» منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لتوفير التدريب للشباب فى مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم فى إنشاء الشركات الناشئة وتنميتها، بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك لرواد الأعمال مع المستثمرين.

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكفاءات الرقمية هى قوام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد عنصرا رئيسيا لجذب الشركات العالمية للاستثمار والنمو والتوسع فى نطاق أعمالها من مصر لتشمل دول المنطقة ارتكازا على العقول والخبرات المصرية؛ مضيفا أن توافر الكفاءات الرقمية كان أحد أهم الأسباب التى شجعت شركة «هواوى» على التوسع فى مصر واتخاذها مركزًا إقليميًا لها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال احتفالية شركة «هواوى» العالمية التى أقيمت فى المتحف المصرى الكبير بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر.