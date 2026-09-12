محافظ بورسعيد يتفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة مدرسة عقبة بن نافع بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال رفع الكفاءة والصيانة والتجهيزات التي جرت بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية بحي الزهور، في إطار متابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، والارتقاء بمستوى البيئة التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وبحسب بيان إعلامي، رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أيمن المرساوي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وفوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وتابع المحافظ موقف أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدرسة، والتي تضم 24 فصلًا دراسيًا، واطلع على مدى جاهزية مختلف مكونات المدرسة لاستقبال الطلاب.

وتشمل الأعمال تنفيذ صيانة شاملة للمبنى المدرسي ودورات المياه والتجهيزات، إلى جانب رفع كفاءة الموقع العام، فضلًا عن تنفيذ وتجهيز ملعب بالنجيلة الصناعية، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

وأكد استمرار المتابعة الميدانية للمدارس للتأكد من توفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة تساهم في انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.