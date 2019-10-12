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الرئيس الألماني السابق يوآخيم جاوك يحذر من هدم الديمقراطية في البلاد

الرئيس الألماني السابق يوآخيم جاوك
الرئيس الألماني السابق يوآخيم جاوك
درسدن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:26 ص | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:26 ص

حذر الرئيس الألماني السابق يوآخيم جاوك، أمس الجمعة، من الاتجاهات الشعبوية وتهديد الديمقراطية بعد مرور 30 عاما على التحول في جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

وفي حوار داخل مجمع "أوبرا زيمبر" فى درسدن تكلم جاوك عن إساءة استغلال الشعارات التي كانت سائدة في ذلك الوقت مثل "نحن الشعب" – لافتا بالقول: "إن هذه أجمل جملة في التاريخ السياسي الألماني بالنسبة لي".

وأضاف جاوك قائلا: "إنه من غير المقبول والمؤلم أن تلوي قوى بعينها اليوم عنق هذه الجملة سياسيا من أجل خلق حالة مزاجية ضد ممثلين شرعيين للشعب منتخبين ديمقراطيا داخل البرلمان الألماني "بوندستاج" وضد حكومة شرعية".

وأوضح جاوك قائلا: "إن من يلعب بالنار من خلال الشعارات الشعبوية والمعادية للأجانب والمعادية للسامية، لا يهدف إلى تحرير المواطنين ولا يهدف إلى تحسين الديمقراطية، ولكن على العكس يهدف إلى الوصاية على المواطنين وتحطيم الديمقراطية."

وذكر جاوك أنه فضلا عن ذلك ينشأ من خلال ذلك على هامش المجتمع جو من الكراهية تنمو من خلاله جرائم عنف مقززة.


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