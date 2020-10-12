الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة بموسم الشتاء

رحبت نيفين القباج وزيرة التضامن، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وفريق الإنقاذ Rescue Squad، وذلك في تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصري حال وقوع أي ضرر جرّاء السيول المتوقعة الشتاء المقبل، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، من خلال تقديم كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وقالت القباج، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الوزارة ستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعي الفريقين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أية عقبات تقف حائلا أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.

ومن جهته، قال رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كافة البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصري والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.

وأضاف الناظر أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلي لجميع أفرع الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزي والذي يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعي والسيارات الطبية المستخدمة في عمليات الإغاثة.