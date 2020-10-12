أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها، تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، نظرا لعدم حصول أي مرشح على النصاب القانوني.

وأكدت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، خلال مؤتمر صحفي الأحد، استكمال عملية فرز جميع الأصوات.

وقالت، إن "الجولة الثانية للانتخابات ستجرى في 18 أكتوبر الجاري، بين زعيم حزب (الوحدة الوطنية) رئيس الوزراء أرسين تتار، والرئيس الحالي مصطفى أقينجي، إثر حصولهما على أعلى نسبة من الأصوات".

وأشارت، إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت في ظل تدابير مكافحة فيروس كورونا، بلغت 58.21 %".

وبحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 % من أصوات الناخبين بالجولة الأولى، وهي النسبة المطلوبة للظفر بالرئاسة، حيث حاز تتار على 32.34 % من الأصوات، فيما حصل أقينجي على 29.84 %.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية الحالية 11 مرشحا، أبرزهم أقينجي، وتتار.

والانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، هي العاشرة منذ 1974، لاختيار رئيس لولاية مدتها 5 سنوات، وكان من المقرر أن تجري في 26 أبريل الماضي، إلا أن البرلمان قرر تأجيلها إلى 11 أكتوبر، بسبب فيروس كورونا.